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22:34 14.11.2021

Монастырский: Введение чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью областях не исключено

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Монастырский: Введение чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью областях не исключено

 

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в результате межведомственного совещания по ситуации на границе с Беларусью рассматривались разные сценарии урегулирования миграционного кризиса, вплоть до введения чрезвычайного положения в приграничных областях.

"Проработаны различные сценарии этих действий (по защите украинской границы – ИФ), вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в приграничных областях", – сказал глава МВД в ходе брифинга после совещания.

По его словам, "стратегическая цель Украины на два ближайших года – строительство государственной границы, на что предусмотрены средства в бюджете 2022 года".

При этом, в случае необходимости скорого ответа на массовое присутствие мигрантов, на этих участках будут возводиться временные сооружения. Министр отметил, что сейчас проводятся соответствующие подготовительные работы, определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, налажено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественных формирований по охране общественного порядка.

"И именно они будут в координации защищать нашу государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость", - отметил глава МВД.

При этом он добавил, что к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с востока и юга страны.

Теги: #чп #граница #беларусь
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