События

22:02 14.11.2021

"Польский" сценарий с мигрантами на украинско-белорусской границе пока маловероятен – глава СБУ

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"Польский" сценарий с мигрантами на украинско-белорусской границе пока маловероятен – глава СБУ

События с миграционным кризисом на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны, и такой сценарий пока маловероятен на украинско-белорусской границе, считает глава Службы безопасности Украины Иван Баканов после завершения состоявшегося в Луцке межведомственного совещания по вопросам защиты государственной границы.

"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", – цитирует слова Баканова на брифинге после межведомственного заседания пресс-служба СБУ.

Глава ведомства также сообщил, что СБУ в пределах своих полномочий активно применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер.

Также СБУ обменивается информацией с другими правоохранительными органами, создаются совместные мобильные группы для работы в приграничных районах и т.д.

При этом, Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.

Ранее сообщалось, в Луцке состоялось выездное межведомственное совещание по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы с участием глав иностранных дипломатических миссий в Украине. На совещании присутствовали руководители министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, а также главы облгосадминистраций граничащих с Беларусью регионов.

 

Теги: #мигранты #кризис #сбу
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