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21:03 14.11.2021

Министр обороны предупредил о криминальной ответственности за помощь в пересечении границы мигрантам из Беларуси

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Министр обороны предупредил о криминальной ответственности за помощь в пересечении границы мигрантам из Беларуси

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о криминальной ответственности людям, которые готовы за деньги помогать мигрантам пересечь границу с Украиной для дальнейшего транзита в страны ЕС.

"Хотел бы предупредить тех дельцов, которые живут в пяти областях, граничащих с Беларусью, и планируют зарабатывать на помощи незаконным мигрантам попасть внутрь страны – это будет против национальных интересов страны. Это вопрос нацбезопасности", – заявил он в ходе брифинга после межведомственного совещания в Луцке.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что хотя в Украине декриминализирована статья за незаконное пересечение границы, но уголовным кодексом предусмотрена ответственность за помощь таким лицам.

Ранее сообщалось, в воскресенье в Луцке состоялось выездное межведомственное совещание по поручению президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы с участием глав иностранных дипломатических миссий в Украине. На совещании присутствовали руководители министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, а также главы облгосадминистраций граничащих с Беларусью регионов.

Теги: #помощь #мигранты #граница
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