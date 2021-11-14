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20:01 14.11.2021

Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела села Невельское

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Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела села Невельское

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) из-за обстрела российскими наемниками села Невельское, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Установлено, что в 01.30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные на улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены… На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Авдеевки, задокументировавшая последствия ночного обстрела", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Теги: #уголовное_производство #обстрел
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