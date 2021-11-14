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19:02 14.11.2021

Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

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Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы стабилизировалась, ведутся переговоры по развязке ситуации, заявили в Минобороны Армении.

"По состоянию на 19:00 обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границе, где подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение, относительно стабилизировалась, стрельбы нет. Ведутся переговоры с целью развязки ситуации. С армянской стороны пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве опровергли распространенную в соцсетях информацию о вводе на территорию Армении азербайджанской стороной бронетехники на данном участке границе.

Ранее в воскресенье Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана днем попытались обеспечить позиционное наступление в восточном направлении (Гегаркуникская область) границы, произошла интенсивная перестрелка, армянские военнослужащие предотвратили попытки противника установиться на данной территории.

В то же время Министерство обороны Азербайджана заявило о намерениях армянской стороны обострить ситуацию на госгранице.

"С целью обострения ситуации Вооруженные силы Армении предприняли попытку устроить очередную провокацию на армяно-азербайджанской государственной границе на территории Лачинского района Азербайджана. Так, начиная с утра 14 ноября, подразделения азербайджанской армии наблюдали за тем, как группа личного состава и техники ВС Армении сосредотачивается в направлении госграницы Лачинского района и готовится к осуществлению провокации", - говорится в сообщении.

"Частями азербайджанской армии были приняты безотлагательные меры в соответствии с оперативной обстановкой по заранее определенному плану. В результате военнослужащие противоположной стороны были вынуждены покинуть эту территорию. В настоящее время оперативная ситуация находится под контролем ВС Азербайджана", - отметили в оборонном ведомстве.

По мнению армянских экспертов, азербайджанская сторона усиливает давление на Ереван с целью прокладки так называемого "Зангезурского коридора" из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику через территорию Сюникской области на юге Армении.

После войны в Карабахе осенью 2020 года образовалась граница Сюникской области на юге Армении с Азербайджаном, а связывающая армянские города Горис и Капан дорога, в частности, 21-километровый участок, выходит в некоторых местах за пределы Армении. Этот участок связывающей Армению с Ираном дороги перешел под контроль Азербайджана.

11 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил информацию о том, что Азербайджан разместил пункты таможенного и пограничного контроля на автодороге в Иран, идущей через Сюникскую область. Пункты размещены на автотрассе Горис-Капан, в результате чего попасть из Еревана в Капан возможно по введенной недавно в эксплуатацию объездной горной дороге.

Кроме того, в соцсетях распространены видеокадры размещения новых постов азербайджанской стороны на автодороге Мегри-Капан близ населенного пункта Чакатен, в результате чего отрезанными от основной дороги окажутся пять населенных пунктов, а путь из приграничного с Ираном города Мегри в Капан будет удлинен.

Теги: #ситуация #граница #армения #азербайджан
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