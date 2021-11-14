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18:06 14.11.2021

Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

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Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили условия режима прекращения огня, в результате чего был ранен один водитель-санитар и повреждено два санитарных автомобиля, сообщает штаб операции Объединенных сил в воскресенье.

"Военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что в направлении Невельского российские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Чермалика дважды применили противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в районе Причепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов, а также вели огонь из артиллерии калибра 152 мм в сторону населенного пункта Орехово-Донецкое.

В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркивают в штабе.

Теги: #оос #обстрелы #донбасс #раненый
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