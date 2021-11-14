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14:51 14.11.2021

Боррель опасается гуманитарной катастрофы на границе Беларуси с ЕС

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Боррель опасается гуманитарной катастрофы на границе Беларуси с ЕС

Кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися попасть в ЕС через Беларусь, может превратиться в гуманитарную катастрофу, заявил в воскресенье глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Это может стать гуманитарной катастрофой", - сказал он в интервью французскому телеканалу "Франс-24", пояснив, что в зимнее время людям на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии будет холодно.

Боррель напомнил, что в понедельник главы МИД ЕС одобрят пятый пакет санкций против Беларуси. Кроме того, они, как ожидается, примут меры, которые позволят расширить перечень санкционируемых людей и структуры: это позволит вводить меры и против тех, кто имеет отношение к кризису с мигрантами.

Боррель сообщил, что в настоящее время по меньшей мере 12 стран переправляют нелегалов в Беларусь, которые затем пытаются попасть в Евросоюз.

Теги: #ес #мигранты #граница #боррель
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