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13:54 14.11.2021

Кулеба обсудил ситуацию на Донбассе с главой европейской дипломатии

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Кулеба обсудил ситуацию на Донбассе с главой европейской дипломатии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию с безопасностью на Донбассе и у украинских границ, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Глава украинской дипломатии рассказал высокому представителю ЕС о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.

В нем уточняется, что Кулеба отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

"Жозеп Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркивают в МИД.

Теги: #боррелль #кулеба #крым #граница #мид
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