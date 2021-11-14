В Украине ожидается прохладная погода, местами туман

В ближайшие дни в Украине ожидается погода без осадков, но с туманами, которую продолжит определять поле высокого давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине в понедельник, 15 ноября, без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 6° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и в южной части 6-11°.

В Киеве в понедельник без осадков; ночью, утром туман; температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 ноября самая высокая температура днем (+15,6°) была в 1969 году, самая низкая ночью (-16,4°) в 1908 году.

Во вторник, 16 ноября, в Украине без осадков. Ветер южный, на юге и востоке восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° мороза (17 ноября в восточных областях до 11° мороза), днём 1-6° тепла; в западных и на юге Одесской области ночью около 0°, днём 4-9° тепла, в Закарпатье до 12° тепла..

В Киеве во вторник переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.