События

12:53 14.11.2021

Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью

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Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью

Группа нелегальных иммигрантов забросала камнями сотрудников полиции Польши, когда в воскресенье попыталась пересечь белорусско-польскую границу, сообщает Associated Press.

Один из камней попал в шлем сотрудника полиции, отмечают правоохранительные органы Польши.

В ходе другого инцидента в воскресенье 50 нелегалов сумели разрушить часть заграждения на границе. Полицейские задержали 22 мигранта, пытавшихся сквозь брешь прорваться на территорию Польши. Задержанные оказались гражданами Ирака.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #гарница #мигранты #польша #беларусь
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