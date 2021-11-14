Полсотни киевлян умерли от коронавируса за предыдущие сутки – Кличко

В течение минувших суток в Киеве зафиксировали 447 случаев заражения коронавирусом, 50 человек скончались от COVID-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 50 человек скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 6874 летальных исхода от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 278 858", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации в воскресенье.

Уточняется, что за прошедшие сутки заболело 246 женщин (в возрасте от 18 до 92 лет) и 157 мужчин (в возрасте от 18 до 93 лет), а также 23 девочки (от 4 месяцев до 17 лет) и 21 мальчик (от 4 до 17 лет).

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (126 заражений), Оболонском (68) и Днепровском (56) районах города.

"Среди умерших: 28 женщин от 34 до 86 лет и 22 мужчины от 38 до 93 лет", - отмечают в КГГА.

Там добавляют, что в больницы столицы госпитализировали 72 пациента с коронавирусом и 248 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

При этом, выздоровели за прошедшие сутки 232 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 239 454 жителя столицы.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 146 человек, 403 умерли.