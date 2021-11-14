События

10:12 14.11.2021

Во время ночного обстрела Невельского пострадало 4 жилых дома, спасатели достали из под завалов двух людей

1 мин читать
Во время ночного обстрела Невельского пострадало 4 жилых дома, спасатели достали из под завалов двух людей

Четыре частных дома в Невельском Покровского района (Донецкая обл.) пострадали в результате ночного минометного обстрела со стороны российских наемников на Донбассе, спасатели из под завалов достали двух человек, сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере, четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района. Два из них – уничтожены полностью. Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной. При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.

Кириленко добавил, что дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении состоится в течение дня силами правоохранителей и местных властей.

Ранее сообщалось, что вследствие ночного минометного обстрела со стороны противника тяжелое ранение получил водитель-санитар, который доставлен в военный госпиталь.

 

Теги: #последствия #обстрел #донецкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:47 13.11.2021
На Донбассе получил осколочные ранения украинский военный

На Донбассе получил осколочные ранения украинский военный

11:54 08.11.2021
В результате обстрела российскими наемниками Светличного повреждены здания водоканала

В результате обстрела российскими наемниками Светличного повреждены здания водоканала

11:02 08.11.2021
Российские боевики в ходе обстрела повредили распределительный газопровод в Луганской области

Российские боевики в ходе обстрела повредили распределительный газопровод в Луганской области

04:05 07.11.2021
Премьер Ирака не пострадал в результате ракетного обстрела его резиденции в Багдаде

Премьер Ирака не пострадал в результате ракетного обстрела его резиденции в Багдаде

18:35 08.10.2021
Российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, ранен один боец – штаб ООС

Российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, ранен один боец – штаб ООС

04:53 05.10.2021
В Славянске зафиксирован всплеск коронавируса среди молодежи, больных отправляют в соседние города

В Славянске зафиксирован всплеск коронавируса среди молодежи, больных отправляют в соседние города

23:03 23.09.2021
Геращенко: Основная версия цели обстрела авто Шефира - политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента и его ближайшего окружения

Геращенко: Основная версия цели обстрела авто Шефира - политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента и его ближайшего окружения

16:52 16.09.2021
На Донбассе второй раз за сутки российские наемники обстреляли мирный населенный пункт

На Донбассе второй раз за сутки российские наемники обстреляли мирный населенный пункт

15:28 16.09.2021
СБУ открыла дело по факту обстрела города Счастье, в результате которого ранен глава местной ВГА

СБУ открыла дело по факту обстрела города Счастье, в результате которого ранен глава местной ВГА

13:07 16.09.2021
Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью

В Украине за сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 146 человек, 403 умерло – Минздрав

Российские наемники обстреляли санитарные машины ВСУ под Невельским, тяжело ранен водитель-санитар

Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль

На Донбассе получил осколочные ранения украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба обсудил ситуацию на Донбассе с главой европейской дипломатии

В Украине ожидается прохладная погода, местами туман

Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью

Полсотни киевлян умерли от коронавируса за предыдущие сутки – Кличко

В Китае призвали всех недавно прибывших из-за рубежа не посещать Пекин во избежание распространения COVID-19

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,9 млн

В Украине за сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 146 человек, 403 умерло – Минздрав

Авиационный регулятор Китая готовится разрешить китайским авиакомпаниям летать на Боингах 737 MAX

Российские наемники обстреляли санитарные машины ВСУ под Невельским, тяжело ранен водитель-санитар

Правительство Японии готовится к новой волне COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА