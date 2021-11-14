Во время ночного обстрела Невельского пострадало 4 жилых дома, спасатели достали из под завалов двух людей

Четыре частных дома в Невельском Покровского района (Донецкая обл.) пострадали в результате ночного минометного обстрела со стороны российских наемников на Донбассе, спасатели из под завалов достали двух человек, сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере, четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района. Два из них – уничтожены полностью. Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной. При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.

Кириленко добавил, что дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении состоится в течение дня силами правоохранителей и местных властей.

Ранее сообщалось, что вследствие ночного минометного обстрела со стороны противника тяжелое ранение получил водитель-санитар, который доставлен в военный госпиталь.