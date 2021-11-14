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08:56 14.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,9 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 252 млн 974 тыс. 580, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 95 тыс. 564 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 млн 50 тыс. 502 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 762 тыс. 972.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 437 тыс. 307. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 463 тыс. 530 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 953 тыс. 838 заболевших, из них умерли 611 тыс. 222 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 655,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 348 человек, в Индии - 331, Бразилии - 2 тыс. 848.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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