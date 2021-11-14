События

08:16 14.11.2021

В Украине за сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 146 человек, 403 умерло – Минздрав

2 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 146 человек, 403 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 146 человек, 403 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 13 ноября в Украине: зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1069, медработников – 135); 145 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы – 79 484 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 881 человек; летальных исходов – 403; поправилось – 11 146 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 ноября, в утренней коронастатистике сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 217 639 человек; выздоровело – 2 631 240 человек; летальных случаев – 76 705.

С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:17 14.11.2021
Правительство Японии готовится к новой волне COVID-19

Правительство Японии готовится к новой волне COVID-19

10:26 13.11.2021
На 12% выросло количество туристов, въезжающих в Украину

На 12% выросло количество туристов, въезжающих в Украину

08:51 13.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,5 млн

08:17 13.11.2021
В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

05:24 13.11.2021
Премьер Нидерландов объявил о частичном "локдауне" из-за COVID-19

Премьер Нидерландов объявил о частичном "локдауне" из-за COVID-19

03:14 13.11.2021
ВОЗ призывает Европу вакцинировать уязвимых к COVID-людей вместо ревакцинации уже привитых

ВОЗ призывает Европу вакцинировать уязвимых к COVID-людей вместо ревакцинации уже привитых

19:06 12.11.2021
Диабет один из важнейших факторов риска тяжелого течения болезни COVID-19 - эксперт

Диабет один из важнейших факторов риска тяжелого течения болезни COVID-19 - эксперт

18:21 12.11.2021
В ВОЗ не считают приоритетом вакцинацию детей от COVID-19 и бустерные дозы для здоровых взрослых

В ВОЗ не считают приоритетом вакцинацию детей от COVID-19 и бустерные дозы для здоровых взрослых

17:16 12.11.2021
Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю

Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю

15:18 12.11.2021
Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев – Кулеба

Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев – Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники обстреляли санитарные машины ВСУ под Невельским, тяжело ранен водитель-санитар

Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль

На Донбассе получил осколочные ранения украинский военный

Демчишин: Дело, сфабрикованное против меня, сшито белыми нитками и носит чисто политический характер

Возгорание нефтепродуктов на территории "Укртатнафты" в Кременчуге ликвидировано

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиационный регулятор Китая готовится разрешить китайским авиакомпаниям летать на Боингах 737 MAX

Российские наемники обстреляли санитарные машины ВСУ под Невельским, тяжело ранен водитель-санитар

14 ноября: Какой сегодня праздник

Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"

Четыре человека госпитализированы в результате ДТП в Днепре

Китай сможет высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 г. - академия космических технологий страны

С 28 декабря в водительских правах будут отмечать управление авто с коробкой-автомат

Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Беларусью

Петриковца уволили с должности руководителя "ГарПока" за непрофессионализм и причинение убытков предприятию – Кабмин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА