В Украине за сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 146 человек, 403 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 146 человек, 403 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 13 ноября в Украине: зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1069, медработников – 135); 145 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы – 79 484 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 881 человек; летальных исходов – 403; поправилось – 11 146 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 ноября, в утренней коронастатистике сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 217 639 человек; выздоровело – 2 631 240 человек; летальных случаев – 76 705.

С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.