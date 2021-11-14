События

07:29 14.11.2021

Российские наемники обстреляли санитарные машины ВСУ под Невельским, тяжело ранен водитель-санитар

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Российские наемники обстреляли санитарные машины ВСУ под Невельским, тяжело ранен водитель-санитар

В ночь на воскресенье на Донбассе водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела российскими наемниками санитарных машин под Невельским, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"На 7.00, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении НЕВЕЛЬСКОГО оккупанты вели огонь из минометов калибра 120-мм. В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

За прошедшие сутки, 13 ноября, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня противником, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Теги: #оос #сводка
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