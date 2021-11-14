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06:14 14.11.2021

Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"

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Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский союз укрепить свои связи с другими странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода "Северный поток-2", сообщила британская Sunday Telegraph.

"Это (газопровод - ИФ) рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров", - заявила Трасс изданию.

Она подчеркнула: "В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию".

10 сентября "Газпром" официально сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2". Для реализации проекта из-за противодействия со стороны его противников потребовалось на 1,5 года больше, чем было запланировано.

Теги: #великобритания #севпоток #призыв #мид
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