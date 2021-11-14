Четыре человека госпитализированы в результате ДТП в Днепре

Четыре человека госпитализированы в результате ДТП на Кайдакском шляхе в Днепре в субботу вечером, сообщило издание "Информатор".

Согласно информации размещенной на сайте издания, в субботу, 13 ноября, на Кайдакском шляхе в Днепре автомобиль Opel Omega врезался в бетонную конструкцию.

"Водитель рассказал, что он ехал в левой полосе, а рядом с ним шел на опережение другой автомобиль. Вторая машина якобы резко начала тормозить, поэтому мужчина не справился с управлением", – сказано в сообщении.

В машине находилось 6 человек, среди которых были несовершеннолетние. Четверых доставили в больницу для осмотра.