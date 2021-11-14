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03:49 14.11.2021

Китай сможет высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 г. - академия космических технологий страны

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Китай сможет высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 г. - академия космических технологий страны

Китай способен высадить тайконавтов на поверхности Луны в период ранее 2030 года, сообщил в эфире Китайской телевизионной сети технический советник Китайской академии космических технологий (CAST) Е Пэйцзянь.

"Лично я думаю, что пока технологические разработки, нацеленные на проведение пилотируемых миссий для высадки на Луну продолжаются, пока страна ставит перед собой цель, высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года", - заявил Е Пэйцзянь в эфире Китайской телевизионной сети (CCTV).

Ранее Китай заявлял о планах по высадке тайконавтов на Луну и строительству на ней лунной исследовательской базы в 2030-х годах. Предварительным местом высадки назывался Южный полюс из-за достаточной освещенности этой области солнечным светом и наличия запасов льда, из которых можно добывать воду.

Теги: #миссия #луна #космос #китай
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