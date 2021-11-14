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01:39 14.11.2021

С 28 декабря в водительских правах будут отмечать управление авто с коробкой-автомат

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С 28 декабря в водительских правах будут отмечать управление авто с коробкой-автомат

С 28 декабря в водительских правах в Украине начнут ставить отметку об управлении автомобилем исключительно с автоматической коробкой передач, что соответствует законодательству ЕС, сообщает Министерство внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, нововведение адаптирует украинские водительские удостоверения к документам стран ЕС.

"Сейчас вместо пиктограмм (например, очки) на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении. А еще успешно сданный теоретический экзамен в сервисном центре МВД действует не 3 месяца, а 2 года. Также с 28 декабря в удостоверениях водителя будет отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78". С ним водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой", – сказано в сообщении.

Теги: #авто #отметка #права
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