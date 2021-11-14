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00:39 14.11.2021

Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

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Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армии Армении в Гегаркуникской области на востоке республики.

"13 ноября в 12.10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении позиций ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникской области", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что в результате ответных мер огонь противника был подавлен, с армянской стороны потерь нет.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

12 июня Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

Ранее в субботу министерств обороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстрелах в направлении Кельбаджарского района республики.

"Начиная с полудня 13 ноября ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны, в настоящий момент стрельба в этом направлении продолжается", - сообщили в Минобороны, отметив, что среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

Теги: #обстрелы #армения #азербайджан
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