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23:25 13.11.2021

Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Беларусью

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Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Беларусью

На границе с Беларусью погиб польский солдат, сообщает в субботу телеканал Polsat, отмечая, что смерть наступила "не во время исполнения служебных полномочий".

"Во время действий близ польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17 Велькопольской механизированной бригады", - приводит телеканал выдержки из сообщения командования подразделения.

"По первоначальным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что "контакта с мигрантами на границе у солдата не было".

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #солдат #гибель #польша #беларусь
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