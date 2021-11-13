Петриковца уволили с должности руководителя "ГарПока" за непрофессионализм и причинение убытков предприятию – Кабмин

В Кабмине сообщили, что уволили Константина Петриковца с должности руководителя ГП "Гарантированный покупатель" за непрофессионализм и причинение убытков предприятию в размере более 500 млн грн и искам производителей из альтернативных источников в Гарпок на сумму около 1,5 млрд грн.

"Причиной увольнения является непрофессионализм и причинение убытков предприятию в результате продажи значительного объема электроэнергии со стороны гарантированного покупателя по заведомо заниженным ценам в пользу отдельных финансово-промышленных групп. Эта транзакция могла нанести ущерб государству в размере более 500 млн грн и привела к уменьшению процента расчетов с инвесторами в зеленую энергетику. Это, в свою очередь, привело к искам производителей из альтернативных источников в Гарпок на сумму около 1,5 млрд грн и было предметом рассмотрения профильного комитета Верховной Рады Украины с соответствующим обращением о смене руководителя", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Кабмина в субботу вечером.

В информации отмечается, что в понедельник будет создана комиссия по анализу указанных транзакций. Результаты будут публично обнародованы на следующей неделе.

"Если указанные факты найдут подтверждение, материалы будут переданы правоохранительным органам", – указано в сообщении.

В Кабмине заверили, что смена руководителя не повлияет на выполнение обязательств перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

Ранее сообщалось, что Петриковец заявил об увольнении его Кабинетом министров за то, что он отказался направить средства от "зеленых" еврооблигаций, перечисленные предприятию НЭК "Укрэнерго", не по назначению, а направил именно на расчеты с ВИЭ-генерацией.

"Кабинет министров собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить меня с должности директора госпредприятия "Гарантированный покупатель". Это исключительно политическое решение. Я буду его оспаривать в законном порядке (…). Его причиной стало то, что я отказался выполнять незаконные указания представителей правительства относительно расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников", – заявил Петриковец, слова которого цитируются в сообщении "ГарПока" на его сайте в субботу вечером.

Он отметил, что госпредприятие согласно законодательству перечислило 19,3 млрд грн, полученных от "Укрэнерго", на погашение задолженности перед производителями зеленой электроэнергии.

"Так требует закон и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят госпредприятие отступить от норм закона и использовать эти средства как придумается политикам", – подчеркнул Петриковец.

По данным народного депутата Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), средства, которые привлекла НЭК "Укрэнерго" через облигации на сумму $825 млн, заблокированы в Ощадбанке.

"Правительство сорвало выплату зеленым инвесторам долга за 2020 год. Действия Кабмина являются прямым нарушением меморандума с инвесторами и угрожает "Укрэнерго" дефолтом по еврооблигациям", – обнародовал Гончаренко у себя в телеграмм-канале в субботу позицию МФО "Чистая энергия – здоровая окружающая среда", сопредседателем которого он является.

Согласно этой позиции, МФО готовит обращение к Европейскому банку реконструкции и развития с просьбой заставить украинское правительство выполнить свои обязательства и прекратить блокирование средств от еврооблигаций для выплаты долгов перед инвесторами.

Как сообщалось, в пятницу, 12 ноября "Укрэнерго" перечислила "Гарантированному покупателю" 19,3 млрд грн от выпущенных еврооблигаций на сумму 21,7 млрд грн. Долг перед ВИЭ-генерацией за 2020 год составляет чуть меньше 15 млрд грн, окончательная сумма долга за 2021 год пока не ясна, но уровень расчетов "ГарПока" колеблется помесячно от 45% до 93%.

Представители профильных ассоциаций в комментариях интернет-порталу Энергореформа отмечали, что ожидают расчетов "ГарПока" в ближайшее время, и подчеркивали, что нецелевое использование средств от выпуска "зеленых" еврооблигаций, угрожает дальнейшему сотрудничеству Украины с международными партнерами.

В частности, глава Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин отметил, что "зеленые" облигации были привлечены у международных инвесторов, в том числе у ЕБРР, поэтому нецелевое использование финансового ресурса может поставить под сомнение действующие и перспективные программы финансового сотрудничества в других сферах экономики государства.

Ранее крупнейшие профильные ВИЭ-ассоциации в обнародованном на их информресурсах письме к премьер-министру и руководителям всех задействованных в процессе выпуска облигаций сторон, выразили надежду на достижение государством цели их выпуска, а именно полное погашение долгов за зеленую электроэнергию, созданных за 2020-2021 годы.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал $75 млн в "зеленые" облигации "Укрэнерго".

"Участие ЕБРР в сделке было обусловлено двумя ключевыми элементами. Первое – это четкое обязательство правительства обеспечить направление поступлений в полном объеме на погашение задолженности перед производителями возобновляемой энергии. Второе – обязательство регулятора отрасли по установлению тарифа "Укрэнерго" на уровне возмещения затрат, включая полную компенсацию производителям возобновляемой энергии в будущем", – пояснил банк.