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22:36 13.11.2021

Саакашвили не может встать с кровати и ему трудно говорить, заявил личный врач экс-президента Грузии

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Саакашвили не может встать с кровати и ему трудно говорить, заявил личный врач экс-президента Грузии

Личный врач находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении его состояния.

"Сегодня первый день, что он не смог встать с кровати, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить", - сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в тюремной больнице.

По его словам, рано или поздно должен быть решен вопрос перевода Саакашвили в гражданскую клинику.

Врач отметил, что Саакашвили продолжает голодовку.

Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос перевода Саакашвили в случае ухудшения его состояния в реанимационное отделение.

"Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач (тюремной больницы) это признает", - сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационное отделение.

Кипшидзе также прокомментировал информацию о появлении вечером в субботу реанимобиля на территории тюремного учреждения. По его словам, этот реанимобиль не связан с Саакашвили.

Теги: #здоровье #грузия #саакашвили #врач
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