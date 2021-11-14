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07:00 14.11.2021

14 ноября: Какой сегодня праздник

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14 ноября: Какой сегодня праздник

14 ноября в мире празднуют День борьбы против диабета и день логопеда, день кузнеца в Беларуси, день детей в Индии и день отца в Эстонии, день народной скорби в Германии, а у православных - День памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана.

День борьбы против диабета:

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2000 году на Земле проживало 150 000 000 диабетиков. Эта дата отмечается ежегодно согласно решению Генассамблеи с 1991 года в день рождения Фредерика Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулин. Друг детства Бантинга умер от заболевания, которое называется теперь сахарным диабетом. Этот трагический случай послужил толчком для поиска лекарств от этой болезни.

День логопеда-дефектолога отмечается во второй декаде ноября. На международном уровне стал отмечаться в 2004 году. Мероприятия дня направлены на распространение знаний о проблемах речевых нарушений, специалистах и методах языковой коррекции.

День народной скорби является в Германии государственным днем памяти. Он отмечается в середине ноября и служит в настоящее время напоминанием о необходимости примирения, понимания и мира. История этого дня непроста и неоднозначна. День был учрежден Немецким народным обществом попечения военных захоронений в 1919 году в память о почти 2 миллионах павших и пропавших без вести во время Первой мировой войны.

"Непредписанная" скорбь была мотивом этого дня, знаком солидарности тех, кто никого не потерял, и кому некого было оплакивать, с родственниками погибших и пропавших без вести.

14 ноября 1888 года, 133 года назад в Париже торжественно открыли институт Пастера, построенный и оснащенный на средства, собранные по международной подписке.

Первым директором института был назначен основоположник микробиологии Луи Пастер, для работы которого и создавалось это научное учреждение.

Институт Пастера является одним из мировых лидеров в изучении инфекционных заболеваний. Здесь были сделаны важнейшие открытия, которые привели к успешной борьбе против таких вирулентных заболеваний как дифтерия, столбняк, туберкулёз, полиомиелит, грипп, жёлтая лихорадка и чума. В 1983 году здесь был открыт вирус ВИЧ.

С 1908 года восемь учёных института стали лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь сегодня чтит память чудотворцев Кузьмы и Демьяна. Они были близнецами и жили в III веке. Их отец рано умер и воспитывала мальчиков мать – святая Феодотия. Став взрослыми, братья стали врачами. По праведному образу жизни, который они вели, Господь подарил Кузьме и Демьяну дар исцеления. С немощных и больных, которых они лечили, никогда не брали плату, за что в народе их назвали бессребрениками.

Традиции: Кузьму и Демьяна считали покровителями домашней птицы, ремесла и брака. Именно поэтому 14 ноября играют много свадеб. 14 ноября часто гуляли последние свадьбы в текущем году. Считалось, что после этого дня свадебный сезон завершается

Именины: Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

Теги: #именины #какойсегодняпраздник
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