События

21:52 13.11.2021

Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль

2 мин читать
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль

У находящегося в тюремной больнице экс-президента Грузии Михеиля Саакашвили значительно ухудшилось состояние здоровья, к тюрьме пригнали реанимобиль, заявила в субботу его гражданская жена, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

"Ббуквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию!", – написала Ясько на своей странице в Фейсбук в субботу вечером, добавив, что не понимает в каком направлении его повезут.

"В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму", – написала она

Ясько добавила, что врач Саакашвили Николоз Кипшидзе находится внутри тюрьмы и "пока информации никакой нет".

Как сообщалось, 8 ноября, Саакашвили был перевезен на госпитализацию в тюремную больницу в Тбилиси. Позже депутат Верховной Рады и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько уточнила, что госпитализация Саакашвили была произведена без согласования с родственниками и адвокатами.

Во внешнеполитическое ведомство Грузии была передана официальная нота МИД Украины по этому поводу.

9 ноября адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен присутствовать в суде 10 ноября.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме. По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию ради безопасности самого Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

 

Теги: #здоровье #грузия #саакашвили #состояние
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:17 13.11.2021
Католикос-патриарх Грузии Илия Второй встретился с матерью Саакашвили

Католикос-патриарх Грузии Илия Второй встретился с матерью Саакашвили

17:44 12.11.2021
Состояние здоровья Саакашвили очень плохое

Состояние здоровья Саакашвили очень плохое

13:00 12.11.2021
"Батькивщина" призывает вернуть Саакашвили в Украину – заявление партии

"Батькивщина" призывает вернуть Саакашвили в Украину – заявление партии

11:39 12.11.2021
Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

09:16 12.11.2021
Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

00:44 12.11.2021
Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, утверждает его адвокат

Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, утверждает его адвокат

16:35 11.11.2021
Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику

Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику

12:19 11.11.2021
Пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры приезда Саакашвили в тюремную больницу

Пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры приезда Саакашвили в тюремную больницу

07:58 11.11.2021
ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку и обязал руководство Грузии информировать о его здоровье

ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку и обязал руководство Грузии информировать о его здоровье

20:41 10.11.2021
Личный врач Саакашвили считает необходимым срочно госпитализировать экс-президента в гражданскую клинику

Личный врач Саакашвили считает необходимым срочно госпитализировать экс-президента в гражданскую клинику

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе получил осколочные ранения украинский военный

Демчишин: Дело, сфабрикованное против меня, сшито белыми нитками и носит чисто политический характер

Возгорание нефтепродуктов на территории "Укртатнафты" в Кременчуге ликвидировано

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

Польские пограничники полагают, что на белорусской стороне границы расчищают пути для подхода мигрантов

ПОСЛЕДНЕЕ

Сирийская авиакомпания приостановила полеты в Минск

Глава "ГарПока" заявил об увольнении его Кабмином за отказ направить средства от "зеленых" евробондов не по назначению

На Донбассе получил осколочные ранения украинский военный

Демчишин: Дело, сфабрикованное против меня, сшито белыми нитками и носит чисто политический характер

В ДТП на трассе Николаев-Одесса, с участием автомобиля патрульной полиции, пострадало пять человек

Лукашенко отрицает обвинения в миграционном кризисе

В Дели из-за загрязненного воздуха с 15 ноября закроют школы

Возгорание нефтепродуктов на территории "Укртатнафты" в Кременчуге ликвидировано

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА