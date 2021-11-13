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20:47 13.11.2021

На Донбассе получил осколочные ранения украинский военный

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На Донбассе получил осколочные ранения украинский военный

На Донбассе в результате обстрела со стороны российских наемников осколочные ранения получил боец Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", – говорится в сообщении ОТГ "Восток" в Facebook в субботу вечером.

В ОТГ подчеркнули, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российских наемников на Донбассе.

 

Теги: #обстрел #донбасс #раненый
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