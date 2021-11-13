Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

Российские наемники с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, был задействован беспилотный летательный аппарат, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Также в районе населённого пункта Чермалик противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Недалеко от Катериновки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.