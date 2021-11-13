Вооруженные силы РФ постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины – замглавы ОПУ

Вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины, также РФ ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец.

"Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - сказал Машовец в интервью изданию Military Times, передает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

Он напомнил, что во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины, однако после окончания учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав.

По словам Машовца, боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались у границы Украины, что позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины.

Также замглавы Офиса президента отметил, что РФ не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

Кроме того, заместитель главы Офиса президента подчеркнул, что "Bayraktar TB2" показали свою эффективность не только для разведки - 26 октября один из комплексов "был использован против российской батареи", что, как ожидалось, получило геополитический резонанс.

"Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем", – сказал Машовец.