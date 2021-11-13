События

16:08 13.11.2021

Вооруженные силы РФ постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины – замглавы ОПУ

2 мин читать
Вооруженные силы РФ постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины – замглавы ОПУ

Вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины, также РФ ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец.

"Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - сказал Машовец в интервью изданию Military Times, передает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

Он напомнил, что во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины, однако после окончания учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав.

По словам Машовца, боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались у границы Украины, что позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины.

Также замглавы Офиса президента отметил, что РФ не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

Кроме того, заместитель главы Офиса президента подчеркнул, что "Bayraktar TB2" показали свою эффективность не только для разведки - 26 октября один из комплексов "был использован против российской батареи", что, как ожидалось, получило геополитический резонанс.

"Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем", – сказал Машовец.

 

Теги: #опу #рф #войска
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:29 13.11.2021
Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях

Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях

12:16 13.11.2021
Демченко: Кремль использует миграционный кризис для побуждения ЕС к переговорам по ускорению запуска "Северного потока-2" и уменьшения санкционного давления на РФ

Демченко: Кремль использует миграционный кризис для побуждения ЕС к переговорам по ускорению запуска "Северного потока-2" и уменьшения санкционного давления на РФ

11:11 13.11.2021
В РФ за сутки максимальные за пандемию 1 тыс. 241 умерший от COVID-19

В РФ за сутки максимальные за пандемию 1 тыс. 241 умерший от COVID-19

16:13 12.11.2021
ЕС запросил у России информацию о войсках РФ близ Украины - СМИ

ЕС запросил у России информацию о войсках РФ близ Украины - СМИ

13:25 12.11.2021
Российские десантники направлены в Беларусь на учения

Российские десантники направлены в Беларусь на учения

12:08 12.11.2021
В Кремле называют безосновательными предположения о планах вторжения РФ в Украину

В Кремле называют безосновательными предположения о планах вторжения РФ в Украину

16:01 11.11.2021
Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

14:48 11.11.2021
Участники митинга "Агентуру Кремля – за решетку!" под ОП потребовали очистки органов власти от российской агентуры

Участники митинга "Агентуру Кремля – за решетку!" под ОП потребовали очистки органов власти от российской агентуры

22:35 10.11.2021
РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

22:20 10.11.2021
США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кременчуге на территории "Укртатнафты" спасатели ликвидировали возгорание нефтепродуктов

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

Польские пограничники полагают, что на белорусской стороне границы расчищают пути для подхода мигрантов

На 12% выросло количество туристов, въезжающих в Украину

В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

В Дели из-за загрязненного воздуха с 15 ноября закроют школы

В Кременчуге на территории "Укртатнафты" спасатели ликвидировали возгорание нефтепродуктов

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет

В акватории Черного моря ВМС Украины, США, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX

ЕС призывает Россию отказаться от планов ликвидации "Мемориала"

Создание базы ВМС в Бердянске должно быть ускорено – министр обороны

В Сумской области на улице обнаружили трехметрового питона

Польша к середине 2022 года намерена отгородиться от Беларуси стеной - министр

Католикос-патриарх Грузии Илия Второй встретился с матерью Саакашвили

В Украине без осадков, но с туманами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА