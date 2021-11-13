События

14:03 13.11.2021

В Сумской области на улице обнаружили трехметрового питона

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В Сумской области на улице обнаружили трехметрового питона

В Шостке (Сумская область) гражданка обнаружила на улице питона, полиция проводит проверку, выясняются возможные владельцы пресмыкающегося.

"Женщина увидела возле мусорных баков в центре Шостки большую змею и сообщила о своей находке в полицию. Прибывшие по вызову сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающийся уже не жив. Сама же заявительница рассказывает – первые змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина убедилась, а потом уже вызвали полицейских", - сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области на странице в Facebook.

Предварительно установлено, что это питон, длиной более трех метров.

Полицейские проводят проверку - выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице.

Теги: #питон #сумская_область
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