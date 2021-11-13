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13:40 13.11.2021

В Кременчуге на территории "Укртатнафты" спасатели ликвидируют возгорание нефтепродуктов

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В Кременчуге на территории "Укртатнафты" спасатели ликвидируют возгорание нефтепродуктов

В г.Кременчуг (Полтавская область) на территории "Укртатнафты" произошло возгорание нефтепродуктов на площади около двух квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня, в 11:25, в г.Кременчуг на территории "Укртатнафта" в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров, без дальнейшего горения. Однако внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", - говорится в сообщении в Facebook.

В 11:55 возгорание было локализовано. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Предприятие работает в штатном режиме.

Для охлаждения печи от ГСЧС привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

 

Теги: #кременчуг #пожар #укртатнафта
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