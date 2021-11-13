В Киеве за сутки выявили 1839 заболевших COVID-19, скончались 53 человека

В Киеве обнаружили за прошедшие сутки 1839 больных коронавирусом, 53 человека скончались, выздоровели – 843, сообщил мэр столицы Виталий Кличко

"1839 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 53 человека скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 6824 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 278 411", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

В частности заболели 75 девочек от 26 дней до 17 лет и 42 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 147 больных COVID-19 и 278 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровела за прошедшие сутки 843 человека.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 451, в Днепровском - 299 и в Дарницком районе - 270 случаев", - отметил Кличко.