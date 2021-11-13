События

12:14 13.11.2021

Польские пограничники полагают, что на белорусской стороне границы расчищают пути для подхода мигрантов

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Польские пограничники полагают, что на белорусской стороне границы расчищают пути для подхода мигрантов

Польская пограничная служба проинформировала в субботу о том, что белорусские пограничники в течение ночи сносили временное заграждение на белорусской стороне границы, при этом использовалась спецтехника и лазерное освещение.

"Ночью в районе Черемхи белорусские солдаты начали убирать временное пограничное заграждение - они удаляли столбы, срезали с помощью спецтехники колючую проволоку. Сотрудники польских служб были ослеплены лазерными лучами и светом стробоскопов", - сообщили пограничники в Твиттере.

"Рядом группа примерно из ста мигрантов ожидала возможности незаконного пересечения границы. Эту и другие попытки нелегального пересечения польско-белорусской границы мы предотвратили", - говорится в сообщении пограничной службы Польши.

Отмечается, что "белорусы снабдили иностранцев слезоточивым газом, который использовался в направлении польских служб".

Теги: #ситуация #польша #граница #беларусь
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