Британия предоставит Украине кредит для развития и укрепления ВМС

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмина подписал украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков, и создание в Украине двух военно-морских баз, сообщает в субботу интернет-издание ZN.UA.

Подписанное соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей - речь идет о кредите на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов., предоставленного Украине Великобританией на десять лет.

Благодаря Великобритании Украина покрывает первоочередные потребности Военно-морских сил страны, которые должны быть готовы к сдерживанию агрессии России со стороны Черного и Азовского морей, отмечает "ZN.UA".

Договоренности по развитию и укреплению ВМСУ были достигнуты год назад - во время прошлогоднего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон был подписан меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. Меморандум предполагал привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства (UKEF) в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. А летом текущего года в Одессе был подписан меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Великобритании и ВМС Украины.