Путин заявляет, что не слышал настойчивых предложений о встрече лидеров "нормандской четверки"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не слышал в последнее время настойчивых предложений по проведению саммита "нормандской четверки".

"Я последних настойчивых предложений на этот счёт не слышал, хотя мы это обсуждаем", - сказал Путин в интервью на телеканале " Россия 24" (ВГТРК).

При этом глава государства отметил, что и других механизмов нет. "И эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но эти механизмы нужно использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению тех проблем, о которых мы сейчас говорим", - сказал президент РФ.

В переговорах в "нормандском формате" по урегулированию на Донбассе участвуют Украина, Германия, Франция и Россия.

Путин вновь заявил , что Россия никогда не согласится с тем, что она является одной из сторон конфликта на востоке Украины.

"В Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся", - сказал Путин.

Путин обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский "бодро рапортует о том, что они применяют "Байрактары", то есть беспилотные летательные аппараты".