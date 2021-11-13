События

10:26 13.11.2021

На 12% выросло количество туристов, въезжающих в Украину

1 мин читать
На 12% выросло количество туристов, въезжающих в Украину

В Украине отмечают рост количества туристов, въезжающих в страну, на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года, в текущем году приехало более 3 млн иностранцев, сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Фейсбуке в субботу.

По состоянию на октябрь 2021 г. Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% - туристы из Северной Америки, 1,4% - из стран Африки. 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки соответственно (в то время как за соответствующий период 2020 г. из Европы в Украину приехали 79,2%, туристы из Азии - 17,7%, из Северной Америки - 1,5%, из Океании и стран Африки - по 0,7%.)

В ТОП-15 стран по количеству въехавших в Украину иностранцев вошли: Молдова - 744 630 (из них туристов - 24,09%); Россия - 411 373 (13,31 % ), Польша - 209 039 (6,76 %); Румыния - 200 370 (6,48 %); Беларусь - 199553 (6,46%); Турция - 171 955 (5,56%); Венгрия - 152 390 (4,93%); Германия - 111 675 (3,61%); Израиль - 96 250 (3,11%); США - 81 581 (2,64%); Саудовская Аравия - 48 660 (1,57%) Италия - 39 499 (1,28%); Великобритания - 37 384 (1,21%), Индия - 34 947 (1,13%); Азербайджан - 33 410 (1,08%).

Теги: #статистика #украина #туристы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:51 13.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,5 млн

08:17 13.11.2021
В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

21:13 12.11.2021
Вашингтон контактировал с Москвой по теме ситуации на границе с Украиной - Белый дом

Вашингтон контактировал с Москвой по теме ситуации на границе с Украиной - Белый дом

17:24 12.11.2021
Блинкен обеспокоен присутствием войск РФ у границ Украины, не знает, каковы их цели

Блинкен обеспокоен присутствием войск РФ у границ Украины, не знает, каковы их цели

16:39 12.11.2021
В ЕС не видят связи между миграционным кризисом на восточных границах ЕС с Беларусью и военным присутствием РФ на украинской границе

В ЕС не видят связи между миграционным кризисом на восточных границах ЕС с Беларусью и военным присутствием РФ на украинской границе

16:13 12.11.2021
ЕС запросил у России информацию о войсках РФ близ Украины - СМИ

ЕС запросил у России информацию о войсках РФ близ Украины - СМИ

14:02 12.11.2021
Главы МИД стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение войск РФ близ Украины

Главы МИД стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение войск РФ близ Украины

12:25 12.11.2021
США призвали РФ прекратить репрессировать лиц, мирно выступающих против оккупации

США призвали РФ прекратить репрессировать лиц, мирно выступающих против оккупации

12:08 12.11.2021
В Кремле называют безосновательными предположения о планах вторжения РФ в Украину

В Кремле называют безосновательными предположения о планах вторжения РФ в Украину

08:19 12.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 252 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 252 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

Сети "Укрэнерго" готовы к ОЗП 2021/22 – компания о выводе Госэнергонадзора

Минобороны Украины закупит новую партию Bayraktar в следующем году – Резников

В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

ПОСЛЕДНЕЕ

В РФ за сутки максимальные за пандемию 1 тыс. 241 умерший от COVID-19

Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Почти каждый четвертый украинец не намерен вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Мигрантов с белорусско-польской границы готов принять Мюнхен – ТВ

США подтвердили неизменность своих обязательств в области обеспечения защиты Японии

Американские законодатели предложили ввести требование об обязательной вакцинации для пассажиров внутренних авиарейсов

Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

13 ноября: Какой сегодня праздник

Наркокурьер, перевозивший более 4 кг PVP, приговорен к 8 годам тюрьмы

Премьер Нидерландов объявил о частичном "локдауне" из-за COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА