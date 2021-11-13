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09:33 13.11.2021

Почти каждый четвертый украинец не намерен вакцинироваться от COVID-19 - опрос

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Почти каждый четвертый украинец не намерен вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Среди жителей городов Украины с населением 50 тыс. в возрасте 18-60 лет более половины вакцинировались от COVID-19, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research, которые приводит портал "Украина24".

Согласно опросу, одной дозой вакцинировались 12% опрошенных, а двумя – 43%.

При этом 24% респондентов не вакцинировались от COVID-19 и не планируют этого делать, а самые популярные причины для таких взглядов – недоверие к вакцине от COVID-19 (20%), мнение о малоисследованности вакцины (14%) и мнение об опасности вакцины (11%).

О противопоказаниях к вакцинации заявили 5,6% респондентов, не верят в вакцинацию в целом 4,9% ответивших.

41% респондентов планируют привиться от COVID-19 в следующем году, а 24% – не планируют.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Опрос проводился 3 ноября 2021 года; объем выборки: 1000 респондентов.

Теги: #вакцинация #опрос
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