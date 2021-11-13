События

08:51 13.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,5 млн

1 мин читать
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 252 млн 526 тыс. 185, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 88 тыс. 999 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 991 тыс. 337 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 762 тыс. 521.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 426 тыс. 36. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 463 тыс. 245 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 939 тыс. 196 заболевших, из них умерли 610 тыс. 491 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 654,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 347 человек, в Индии - 331, Бразилии - 2 тыс. 847.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 13.11.2021
В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

05:24 13.11.2021
Премьер Нидерландов объявил о частичном "локдауне" из-за COVID-19

Премьер Нидерландов объявил о частичном "локдауне" из-за COVID-19

03:14 13.11.2021
ВОЗ призывает Европу вакцинировать уязвимых к COVID-людей вместо ревакцинации уже привитых

ВОЗ призывает Европу вакцинировать уязвимых к COVID-людей вместо ревакцинации уже привитых

19:06 12.11.2021
Диабет один из важнейших факторов риска тяжелого течения болезни COVID-19 - эксперт

Диабет один из важнейших факторов риска тяжелого течения болезни COVID-19 - эксперт

18:21 12.11.2021
В ВОЗ не считают приоритетом вакцинацию детей от COVID-19 и бустерные дозы для здоровых взрослых

В ВОЗ не считают приоритетом вакцинацию детей от COVID-19 и бустерные дозы для здоровых взрослых

17:16 12.11.2021
Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю

Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю

15:18 12.11.2021
Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев – Кулеба

Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев – Кулеба

12:12 12.11.2021
Франция и Словакия оставили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины – Кулеба

Франция и Словакия оставили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины – Кулеба

11:31 12.11.2021
СБУ за сутки разоблачила масштабные схемы фальсификации Covid-документов в трех областях Украины

СБУ за сутки разоблачила масштабные схемы фальсификации Covid-документов в трех областях Украины

11:18 12.11.2021
В Украине ликвидирована подпольная типография, изготавливавшая поддельные Covid-сертификаты

В Украине ликвидирована подпольная типография, изготавливавшая поддельные Covid-сертификаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

Сети "Укрэнерго" готовы к ОЗП 2021/22 – компания о выводе Госэнергонадзора

Минобороны Украины закупит новую партию Bayraktar в следующем году – Резников

В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти каждый четвертый украинец не намерен вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Мигрантов с белорусско-польской границы готов принять Мюнхен – ТВ

США подтвердили неизменность своих обязательств в области обеспечения защиты Японии

Американские законодатели предложили ввести требование об обязательной вакцинации для пассажиров внутренних авиарейсов

Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

13 ноября: Какой сегодня праздник

Наркокурьер, перевозивший более 4 кг PVP, приговорен к 8 годам тюрьмы

Двое рецидивистов, отобравших у харьковчанки деньги на лечение, задержаны, третий в розыске

Ермак и Фриланд обсудили взаимодействие стран в рамках Крымской платформы и миграционный кризис на границе ЕС

Член экипажа последнего суборбитального туристического полета компании Blue Origin погиб при крушении самолёта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА