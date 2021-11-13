Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 252 млн 526 тыс. 185, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 88 тыс. 999 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 991 тыс. 337 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 762 тыс. 521.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 426 тыс. 36. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 463 тыс. 245 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 939 тыс. 196 заболевших, из них умерли 610 тыс. 491 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 654,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 347 человек, в Индии - 331, Бразилии - 2 тыс. 847.