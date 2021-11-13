В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 23 572 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 12 миллионов человек получили, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19! За сутки 12 ноября в Украине: зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 622, медработников – 436); 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 564 человека; летальных исходов – 695; поправилось – 25 415 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 ноября, в утренней коронастатистике сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19, 6 ноября зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 203 149 человек; выздоровело – 2 620 094 человека; летальных случаев – 76 302.

С начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу – 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 708 263 прививки.