Американские законодатели предложили ввести требование об обязательной вакцинации для пассажиров внутренних авиарейсов

Около 30 американских конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвали ввести правило, по которому все пассажиры внутренних авиарейсов должны быть вакцинированы против COVID-19 или предъявить отрицательный тест на коронавирус, пишут мировые СМИ.

"Это необходимый и давно назревший шаг к тому, чтобы все американцы чувствовали себя в безопасности и уверенно во время путешествий и уменьшали шансы на еще один разрушительный зимний всплеск инфекции", - говорится в письме членов Конгресса во главе с представителями Доном Байером и Ричи Торресом и сенатором Дианой Файнштейн.

8 ноября Соединенные Штаты ввели новые требования, в соответствии с которыми почти все иностранные граждане, прилетающие в страну, должны быть вакцинированы или иметь отрицательный тест на COVID-19.

В письме, подписанном высокопоставленными демократами, это требование было высоко оценено. В нем также говорилось: "Применение аналогичных стратегий к внутренним воздушным перевозкам обеспечит американцам возможность безопасно путешествовать, чтобы увидеть своих близких во время праздников, а также ограничит внедрение и распространение COVID-19 в домашних условиях от посещения семьи и друзей".

Как сообщалось, на этой неделе коалиция из 10 штатов подала в суд на федеральное правительство США, чтобы попытаться заблокировать требование об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников.

В иске, поданном в федеральный суд штата Миссури, утверждается, что это требование угрожает рабочим местам миллионов медицинских работников и может "усугубить тревожную нехватку" сотрудников учреждений в области здравоохранения, особенно в сельских районах, где некоторые из этих работников не решаются делать прививки.

Новые правила администрации Байдена требуют, чтобы федеральные подрядчики обеспечили вакцинацию своих работников, а предприятия с более чем 100 сотрудниками обеспечили их вакцинацию либо обязали носить маски и еженедельно проходить тестирование на коронавирус.

Ранее апелляционный суд пятого округа США в Новом Орлеане уже временно заблокировал требование об обязательной вакцинации для бизнеса, заявив, что оно поднимает "серьезные законодательные и конституционные проблемы".