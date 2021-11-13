Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе погибло двое украинских военнослужащих, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве, еще один получил огнестрельное ранение в результате обстрелов со стороны противника. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставлена медицинская помощь и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

Всего за прошедшие сутки, 12 ноября, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Противник открывал огонь из артиллерии калибра 122-мм, гранатометы разных систем, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"По состоянию на 7.00, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщили в штабе.