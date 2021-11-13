События

07:29 13.11.2021

Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

1 мин читать
Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе погибло двое украинских военнослужащих, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве, еще один получил огнестрельное ранение в результате обстрелов со стороны противника. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставлена медицинская помощь и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

Всего за прошедшие сутки, 12 ноября, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Противник открывал огонь из артиллерии калибра 122-мм, гранатометы разных систем, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"По состоянию на 7.00, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщили в штабе.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 12.11.2021
Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

07:15 12.11.2021
Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток

17:26 11.11.2021
Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

07:11 11.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов на Донбассе, украинские военные не пострадали

18:02 10.11.2021
Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб ООС

Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб ООС

07:12 10.11.2021
С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

19:22 09.11.2021
Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

07:08 09.11.2021
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

17:18 08.11.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Павлополя – штаб ООС

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Павлополя – штаб ООС

07:32 08.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе,  погиб украинский военный, два ранены

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе,  погиб украинский военный, два ранены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

Сети "Укрэнерго" готовы к ОЗП 2021/22 – компания о выводе Госэнергонадзора

Минобороны Украины закупит новую партию Bayraktar в следующем году – Резников

В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 25 415 человек, 695 умерло – Минздрав

Американские законодатели предложили ввести требование об обязательной вакцинации для пассажиров внутренних авиарейсов

13 ноября: Какой сегодня праздник

Наркокурьер, перевозивший более 4 кг PVP, приговорен к 8 годам тюрьмы

Премьер Нидерландов объявил о частичном "локдауне" из-за COVID-19

Двое рецидивистов, отобравших у харьковчанки деньги на лечение, задержаны, третий в розыске

ВОЗ призывает Европу вакцинировать уязвимых к COVID-людей вместо ревакцинации уже привитых

Ермак и Фриланд обсудили взаимодействие стран в рамках Крымской платформы и миграционный кризис на границе ЕС

Член экипажа последнего суборбитального туристического полета компании Blue Origin погиб при крушении самолёта

Прокуратура обжалует меру пресечения водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА