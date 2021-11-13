События

06:41 13.11.2021

Наркокурьер, перевозивший более 4 кг PVP, приговорен к 8 годам тюрьмы

1 мин читать
Наркокурьер, перевозивший более 4 кг PVP, приговорен к 8 годам тюрьмы

Нововодолажский райсуд Харьковской области вынес обвинительный приговор жителю Николаева, задержанному в июне этого года при перевозке более 4 кг психотропного вещества PVP (ч.1 ст.309 УК Украины).

"Приговором Нововодолажского районного суда Харьковской области... мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Осужденный был задержан в июне этого года. На стационарном посту полиции Валки сотрудники полиции остановили такси и во время общения с водителем заметили, что пассажир начал заметно нервничать. На вопрос полицейских, есть ли у него запрещенные вещества, мужчина сообщил, что перевозит более 4 кг PVP. В ходе следствия мужчина признался, что находился в тяжелом материальном положении, поэтому решил продавать психотроп в разных регионах Украины.

Приговор не вступил в силу, на него может быть подана апелляция.

Теги: #срок #харьковская #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:01 04.11.2021
На Харьковщине будут судить инженера технадзора за халатность при строительстве детской спортплощадки – прокуратура

На Харьковщине будут судить инженера технадзора за халатность при строительстве детской спортплощадки – прокуратура

23:40 03.11.2021
В Харьковской области земля под строительство полигона ТБО была выделена с нарушением, прокуратура требует вернуть ее государству

В Харьковской области земля под строительство полигона ТБО была выделена с нарушением, прокуратура требует вернуть ее государству

19:25 01.11.2021
Замглавы МВД Енин: главная задача следствия – установить, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм Полякова

Замглавы МВД Енин: главная задача следствия – установить, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм Полякова

06:03 23.10.2021
Суд отменил распоряжение о ликвидации ДЮСШ в Харьковской области

Суд отменил распоряжение о ликвидации ДЮСШ в Харьковской области

16:55 21.10.2021
Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы

Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы

00:39 16.10.2021
Зеленский поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет

Зеленский поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет

00:34 08.10.2021
В Харьковской области школьные каникулы начнутся раньше

В Харьковской области школьные каникулы начнутся раньше

21:57 29.09.2021
В конце сентября заканчивается срок годности только у тех ковидных вакцин, температурный режим хранения которых был нарушен

В конце сентября заканчивается срок годности только у тех ковидных вакцин, температурный режим хранения которых был нарушен

05:00 26.09.2021
Полиция изъяла оружие и наркотические вещества у двух черновчан

Полиция изъяла оружие и наркотические вещества у двух черновчан

15:28 23.09.2021
Полгода для вступления в силу закона о деолигархизации - это здравый срок для имплементации его норм, считает Арахамия

Полгода для вступления в силу закона о деолигархизации - это здравый срок для имплементации его норм, считает Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

Сети "Укрэнерго" готовы к ОЗП 2021/22 – компания о выводе Госэнергонадзора

Минобороны Украины закупит новую партию Bayraktar в следующем году – Резников

В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские законодатели предложили ввести требование об обязательной вакцинации для пассажиров внутренних авиарейсов

Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе

13 ноября: Какой сегодня праздник

Премьер Нидерландов объявил о частичном "локдауне" из-за COVID-19

Двое рецидивистов, отобравших у харьковчанки деньги на лечение, задержаны, третий в розыске

ВОЗ призывает Европу вакцинировать уязвимых к COVID-людей вместо ревакцинации уже привитых

Ермак и Фриланд обсудили взаимодействие стран в рамках Крымской платформы и миграционный кризис на границе ЕС

Член экипажа последнего суборбитального туристического полета компании Blue Origin погиб при крушении самолёта

Прокуратура обжалует меру пресечения водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

Минск готов пойти на крайние меры в случае новых санкций ЕС - МИД Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА