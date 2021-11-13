Наркокурьер, перевозивший более 4 кг PVP, приговорен к 8 годам тюрьмы

Нововодолажский райсуд Харьковской области вынес обвинительный приговор жителю Николаева, задержанному в июне этого года при перевозке более 4 кг психотропного вещества PVP (ч.1 ст.309 УК Украины).

"Приговором Нововодолажского районного суда Харьковской области... мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Осужденный был задержан в июне этого года. На стационарном посту полиции Валки сотрудники полиции остановили такси и во время общения с водителем заметили, что пассажир начал заметно нервничать. На вопрос полицейских, есть ли у него запрещенные вещества, мужчина сообщил, что перевозит более 4 кг PVP. В ходе следствия мужчина признался, что находился в тяжелом материальном положении, поэтому решил продавать психотроп в разных регионах Украины.

Приговор не вступил в силу, на него может быть подана апелляция.