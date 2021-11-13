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05:24 13.11.2021

Премьер Нидерландов объявил о частичном "локдауне" из-за COVID-19

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Премьер Нидерландов объявил о частичном "локдауне" из-за COVID-19

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу вечером объявил о введении в стране на три недели частичного "локдауна", сообщают европейские СМИ.

С вечера субботы на дистанционную работу будет переведено большинство жителей страны. Занимающиеся продажей товаров не первой необходимости магазины должны будут закрываться в 18:00, кафе и рестораны - в 20:00.

Кроме того, в рамках вводимых ограничений запрещается собираться дома группами более четырех человек, вводится вновь правило обязательной дистанции между людьми в 1,5 метра. Спортивные мероприятия разрешено проводить, но без болельщиков.

Европейские СМИ отмечают, что Нидерланды стали первой с лета страной в западной Европе, кто ввел ту или иную форму "локдауна".

Накануне в Нидерландах зафиксировали антирекорд по заболеваемости - более 16,3 тыс. новых случаев коронавируса.

За время пандемии в Нидерландах выявили 2,24 млн случаев заражения COVID-19, около 18,6 тыс. из них имели летальный исход.

Согласно открытым данным, в Нидерландах полностью вакцинированы от COVID-19 82,4% населения старше 12 лет. Это 73% от общего населения страны.

Теги: #коронавирус #нидерланды #меры #премьер
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