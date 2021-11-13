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04:12 13.11.2021

Двое рецидивистов, отобравших у харьковчанки деньги на лечение, задержаны, третий в розыске

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Двое рецидивистов, отобравших у харьковчанки деньги на лечение, задержаны, третий в розыске

Полиция задержала двух рецидивистов из Запорожья по подозрению в разбойном нападении на 52-летнюю тяжело больную жительницу Харькова, местонахождение третьего участника нападения устанавливается.

"Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Сейчас работники харьковской полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания третьего участника разбойного нападения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Нападение произошло 5 октября. Пострадавшая сообщила, что в ее частный дом по ул. Бассейная через отжатую пластиковую дверь проникли трое мужчин в черных балаклавах, связали ее строительным хомутом и, угрожая физическим насилием, заставили отдать ценные вещи и деньги, которые женщина собирала на лечение (30 тыс. злотых и $500). Забрав деньги и драгоценности, нападавшие скрылись с места преступления.

На то, чтобы установить причастных к преступлению и место их нахождения сотрудникам уголовного розыска понадобилось больше месяца. 10 ноября в ходе реализации оперативной информации правоохранители при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения задержали двух 38-летних жителей Запорожья, которые ранее отбывали наказание за совершение краж, разбоев, грабежей и угон автомобиля.

Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых  на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской и других областей Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Теги: #задержание #мошенники #харьков
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