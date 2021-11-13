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02:22 13.11.2021

Ермак и Фриланд обсудили взаимодействие стран в рамках Крымской платформы и миграционный кризис на границе ЕС

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Ермак и Фриланд обсудили взаимодействие стран в рамках Крымской платформы и миграционный кризис на границе ЕС

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд, в ходе которого стороны обсуждали развитие взаимодействия в рамках Крымской платформы и ситуацию, сложившуюся на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Как сообщает пресс-служба президента в пятницу, Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности на востоке Украины.

"Благодарны за консолидированную поддержку мирового сообщества и Канады. Мы это ощущаем", – отметил руководитель Офиса президента.

Стороны затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе.

В свою очередь Фриланд приветствовала усилия главы Украинского государства в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации.

Руководитель Офиса президента и вице-премьер-министр Канады обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в пределах Крымской платформы.

Ермак также проинформировал Фриланд о результатах прошедшего накануне визита в Соединенные Штаты.

Теги: #канада #фриланд #ермак
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