Ермак и Фриланд обсудили взаимодействие стран в рамках Крымской платформы и миграционный кризис на границе ЕС

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд, в ходе которого стороны обсуждали развитие взаимодействия в рамках Крымской платформы и ситуацию, сложившуюся на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Как сообщает пресс-служба президента в пятницу, Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности на востоке Украины.

"Благодарны за консолидированную поддержку мирового сообщества и Канады. Мы это ощущаем", – отметил руководитель Офиса президента.

Стороны затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе.

В свою очередь Фриланд приветствовала усилия главы Украинского государства в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации.

Руководитель Офиса президента и вице-премьер-министр Канады обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в пределах Крымской платформы.

Ермак также проинформировал Фриланд о результатах прошедшего накануне визита в Соединенные Штаты.