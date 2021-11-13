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01:47 13.11.2021

Член экипажа последнего суборбитального туристического полета компании Blue Origin погиб при крушении самолёта

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Член экипажа последнего суборбитального туристического полета компании Blue Origin погиб при крушении самолёта

Член туристического экипажа, отправившегося в октябре в орбитальный полёт на ракете New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin, вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври погиб в результате крушения самолёта, сообщила Blue Origin в Twitter.

"Мы разбиты известием о неожиданной гибели Глена де Ври. Он привнёс так много жизненной энергии в работу компании и для своих товарищей по полёту. Его страстью к полётам, благотворительной деятельностью и увлеченностью делом будут восхищаться", - говорится в заявлении компании в соцсети.

По информации Федерального управления гражданской авиации США, самолёт Cessna-172, которым управлял де Ври, направлялся из аэропорта округа Эссекс в аэропорт округа Сассекс. В ходе полёта, примерно в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву), самолёт был объявлен без вести пропавшим. Впоследствии выяснилось, что Cessna-172 потерпел крушение в лесистой местности рядом с озером Кема в штате Нью Джерси. Помимо Глена в самолёте находился пассажир - 54-летний Томас Фишер.

Согласно отчёту управления, причины и обстоятельства крушения пока неизвестны.

Суборбитальный полёт на ракете New Shepard состоялся 13 октября этого года. Он продлился примерно 11 минут. За это время, после вертикального разгона, спускаемый аппарат с туристами на борту набрал высоту в примерно 105 км.

Кроме де Ври в состав экипажа входили 90-летний канадский актер Ульям Шетнер, известный благодаря своей роли в качестве капитана звездолета Enterprise ("Энтерпрайз") Джеймса Кирка в сериале и фильмах Star Trek, он стал старейшим человеком из всех, когда-либо побывавших в космосе, вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер NASA и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен.

Теги: #сша #вице_президент #гибель #компания
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