Прокуратура обжалует меру пресечения водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

Прокуратура категорически не согласна с мерой пресечения, определенной водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе, и намерена подать на нее апелляцию

"Мы категорически не согласны с таким решением и будем обжаловать его в апелляционной инстанции в связи с несоразмерностью назначенного залога с совершенным уголовным правонарушением. Прокурор просил если и определять залог, то чтобы это была сумма в 10 млн.грн, поскольку человек находился в состоянии наркотического опьянения за рулем дорогого автомобиля. Кроме того, на момент совершения ДТП подозреваемый был на испытательном сроке за кражу", - сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Ранее в пятницу вечером Киевский райсуд Харькова избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 340,5 тыс. грн.

Как сообщалось, 11 ноября в Харькове, на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный сигнал светофора, сбил тринадцатилетних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Оба пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести, стабильное.

Полиция задержала водителя внедорожника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, которое было переквалифицировано на ч.2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения), поскольку анализ мочи водителя показал, что на момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель внедорожника в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Но дело было закрыто. Законность решения о его закрытии сейчас проверяет прокуратура.