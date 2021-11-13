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00:35 13.11.2021

Минск готов пойти на крайние меры в случае новых санкций ЕС - МИД Беларуси

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Минск готов пойти на крайние меры в случае новых санкций ЕС - МИД Беларуси

Минск готов предпринять "самые жесткие и крайние меры" в случае новых санкций ЕС, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"В случае принятия дальнейших решений со стороны Европейского союза и иных западных партнеров о введении дополнительных санкций против Беларуси, Беларусь будет вынуждена реагировать самым жестким образом. Каким? В правительстве эти меры и обсуждались, и обсуждаются. Но сама ситуация заставит нас поступать таким образом", - сказал Макей. Его слова приводит пресс-служба МИД в пятницу.

Отвечая на вопрос, обсуждалось ли возможность перекрыть поставки газа в Европу, Макей заявил, что Минск будет готов "пойти на любые самые жесткие и крайние меры".

Теги: #ес #санкции #ответ #беларусь
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