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23:05 12.11.2021

Прямой угрозы украинской границе сейчас нет, но силы МВД готовы к миграционному кризису – Монастырский

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Прямой угрозы украинской границе сейчас нет, но силы МВД готовы к миграционному кризису – Монастырский

Прямой угрозы миграционного кризиса на украинской границе сейчас нет, однако к этим вызовам Украине надо быть максимально подготовленной, подчеркивает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"На сегодняшний день прямой угрозы украинской границе нет, но уже сегодня… мы усиливаем государственную границу и мы говорим с местной властью, в том числе, с громадами, которые живут на местах, потому что именно совместными усилиями мы можем преодолеть этот кризис", - сказал глава МВД в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Монастырский отметил, что, несмотря на отсутствие прямой угрозы, Украина готовится "к противостояниям и любым сценариям".

"Уже сейчас проходят командно-штабные учения полиции, Национальной гвардии и пограничников. Через две недели будут полевые учения территориальной обороны и местных патриотов. Поэтому мы готовы к противодействию любой угрозе", - заверил министр.

По его словам, нельзя недооценивать угрозу миграционного кризиса. "Мы должны быть готовы к этим вызовам. Мы – я имею в виду украинское общество, украинское государство. И могу гарантировать, что украинские пограничники, Национальная гвардия, Национальная полиция к этому уже готовы… Мы должны быть готовы к любым вызовам в ближайшее время", - подчеркнул глава МВД.

Монастырский уточнил, что граждане Беларуси могут пересекать границу с Украиной, "речь идет об иностранцах из Сирии и Ирака, которых искусственно сегодня направляют на польскую, литовскую и в будущем, возможно, украинскую границу".

 

Теги: #мигранты #граница #беларусь
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