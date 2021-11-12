Минск готов делиться с ЕС информацией о ситуации на границе - глава МИД Беларуси

Минск готов предоставлять Евросоюзу информацию по вопросу о ситуации с мигрантами, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, его цитирует госагентство БелТА в пятницу.

По словам министра, в последнее время со стороны Еврокомиссии через белорусское постпредство в Брюсселе прозвучали определенные запросы.

"Мы предоставили информацию, здесь мы находимся в тесном контакте. Определенные контакты есть, идут. Мы готовы предоставить любую информацию, связанную с обстановкой на границе между Беларусью и ЕС", - сообщил Макей.

Глава белорусского МИД также заявил, что Варшава использует миграционный кризис на границе с Беларусью, чтобы отвлечь внимание от проблем в отношениях с ЕС.

"Мы видим, какие метаморфозы происходят в отношениях между Брюсселем и Варшавой. И понимаем, что стоит за этим... Отвлечь внимание от перепалки с Брюсселем по поводу соблюдения прав человека, свободы СМИ, деятельности законодательной власти и так далее. Понятно, что Польша в данной ситуации решила сыграть на этом миграционном кризисе", - заявил он.

Кроме того, по мнению Макея, с помощью миграционного кризиса Польша пытается "отвлечь внимание от своих внутренних проблем". "Видим, что влияние оппозиции после возвращения Дональда Туска в Польшу возрастает", - пояснил он.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".