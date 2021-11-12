События

22:20 12.11.2021

Минск готов делиться с ЕС информацией о ситуации на границе - глава МИД Беларуси

2 мин читать
Минск готов делиться с ЕС информацией о ситуации на границе - глава МИД Беларуси

Минск готов предоставлять Евросоюзу информацию по вопросу о ситуации с мигрантами, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, его цитирует госагентство БелТА в пятницу.

По словам министра, в последнее время со стороны Еврокомиссии через белорусское постпредство в Брюсселе прозвучали определенные запросы.

"Мы предоставили информацию, здесь мы находимся в тесном контакте. Определенные контакты есть, идут. Мы готовы предоставить любую информацию, связанную с обстановкой на границе между Беларусью и ЕС", - сообщил Макей.

Глава белорусского МИД также заявил, что Варшава использует миграционный кризис на границе с Беларусью, чтобы отвлечь внимание от проблем в отношениях с ЕС.

"Мы видим, какие метаморфозы происходят в отношениях между Брюсселем и Варшавой. И понимаем, что стоит за этим... Отвлечь внимание от перепалки с Брюсселем по поводу соблюдения прав человека, свободы СМИ, деятельности законодательной власти и так далее. Понятно, что Польша в данной ситуации решила сыграть на этом миграционном кризисе", - заявил он.

Кроме того, по мнению Макея, с помощью миграционного кризиса Польша пытается "отвлечь внимание от своих внутренних проблем". "Видим, что влияние оппозиции после возвращения Дональда Туска в Польшу возрастает", - пояснил он.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Теги: #кризис #граница #беларусь #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:05 12.11.2021
Прямой угрозы украинской границе сейчас нет, но силы МВД готовы к миграционному кризису – Монастырский

Прямой угрозы украинской границе сейчас нет, но силы МВД готовы к миграционному кризису – Монастырский

21:00 12.11.2021
Беларусь вернула на родину около 2 тыс. мигрантов, заявил глава белорусского МИД

Беларусь вернула на родину около 2 тыс. мигрантов, заявил глава белорусского МИД

17:24 12.11.2021
Блинкен обеспокоен присутствием войск РФ у границ Украины, не знает, каковы их цели

Блинкен обеспокоен присутствием войск РФ у границ Украины, не знает, каковы их цели

16:39 12.11.2021
В ЕС не видят связи между миграционным кризисом на восточных границах ЕС с Беларусью и военным присутствием РФ на украинской границе

В ЕС не видят связи между миграционным кризисом на восточных границах ЕС с Беларусью и военным присутствием РФ на украинской границе

16:09 12.11.2021
Украина намерена возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы – Госпогранслужба

Украина намерена возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы – Госпогранслужба

15:18 12.11.2021
Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев – Кулеба

Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев – Кулеба

14:02 12.11.2021
Главы МИД стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение войск РФ близ Украины

Главы МИД стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение войск РФ близ Украины

13:59 12.11.2021
Самолеты из Ирака больше не будут летать в Белорусь - Еврокомиссия

Самолеты из Ирака больше не будут летать в Белорусь - Еврокомиссия

13:27 12.11.2021
Украина укрепила границу с Беларусью, минимизирует энергетические риски - Кулеба

Украина укрепила границу с Беларусью, минимизирует энергетические риски - Кулеба

13:25 12.11.2021
Российские десантники направлены в Беларусь на учения

Российские десантники направлены в Беларусь на учения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сети "Укрэнерго" готовы к ОЗП 2021/22 – компания о выводе Госэнергонадзора

Минобороны Украины закупит новую партию Bayraktar в следующем году – Резников

В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве на Донбассе

Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

В отеле "Национальный" в Киеве 15 ноября откроется центр вакцинации против COVID-19

Вашингтон контактировал с Москвой по теме ситуации на границе с Украиной - Белый дом

Водитель внедорожника, сбивший подростков на переходе в Харькове, может выйти из СИЗО под залог 340,5 тыс. грн

Сети "Укрэнерго" готовы к ОЗП 2021/22 – компания о выводе Госэнергонадзора

Макрон планирует в ближайшие дни обсудить с Путиным Беларусь и Украину

Французские министры предостерегли РФ от присутствия ЧВК "Вагнер" в Сахеле и Сахаре

Ровенская АЭС подключила 3-й блок к энергосистеме

Минобороны Украины закупит новую партию Bayraktar в следующем году – Резников

Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября - Белый дом

Стефанчук подписал распоряжение о пропуске в здания парламента по "ковидному сертификату"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА