В отеле "Национальный" в Киеве 15 ноября откроется центр вакцинации против COVID-19

Верховная Рада Украины во взаимодействии с Министерством здравоохранения Украины с 15 ноября открывает в отеле "Национальный" центр вакцинации против COVID-19, сообщила пресс-служба ВР.

"Центр начнет свою работу с 15 ноября по графику: понедельник, вторник, четверг – воскресенье с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:30). Для удобства граждан центр вакцинации будет работать каждую среду с 14:00 до 20:00 (перерыв с 17:00 до 17:30)", – сказано в сообщении, обнародованном в пятницу вечером.

В информации отмечается, что прививки будут проводить мобильные бригады всеми имеющимися в Украине вакцинами.

"Вакцинироваться смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок", – подчеркнули в пресс-службе.

Вакцинация будет проходить по записи.